Walter Freiwald hat Krebs: «Unheilbar krank geworden»

Freiwald moderierte über viele Jahre bei RTL Shop und gilt als Teleshopping-Urgestein. Bekannt wurde er insbesondere an der Seite von Harry Wijnvoord in der Spielshow «Der Preis ist heiß». Vielen in Erinnerung ist auch noch Freiwalds Mitwirken in der RTL-Dschungelshow «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» Anfang 2015.