Airportchef befürchtet Probleme bei Sicherheitskontrolle

Kötter führt im Auftrag der Bundespolizei mit rund 1100 Mitarbeitern die Passagier- und Gepäckkontrollen am Düsseldorfer Flughafen durch. Das Unternehmen möchte den noch bis Ende kommenden Jahres laufenden Vertrag mit der Bundespolizei zum 31. Mai 2020 kündigen. Darüber verhandelt Kötter derzeit mit dem Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums. Für den geplanten Ausstieg hatte Kötter wirtschaftliche Gründe angeführt.

Schnalke unterstützt Kötter an diesem Punkt. Die in Düsseldorf gezahlte Luftsicherheitsgebühr sei niedrig im Vergleich zu anderen deutschen Großflughäfen. «Eine Preiserhöhung wäre bedauerlich, aber akzeptabel, wenn die Qualität so gesteigert würde» sagte er. Kötter will sich eventuell an einer neuen Ausschreibung beteiligen.