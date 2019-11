Mehr als 500 Kilometer Stau im Pendlerland NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit reichlich Verspätung dürften viele Pendler in NRW am Mittwochmorgen zur Arbeit gekommen sein. Der WDR meldete gegen 8.30 Uhr mehr als 500 Kilometer Stau im bevölkerungsreichsten Bundesland. Dabei traf es vor allem Autofahrer in Richtung Düsseldorf. Auf der A44 staute sich der Verkehr in Höhe des Kreuzes Neersen und Lank-Latum auf einer Länge von 15 Kilometern. Ähnlich lang war der Stau auf der A52 zwischen Essen-Rüttenscheid und Tiefenbroich sowie zwischen dem Kreuz Neersen und Büderich.

Von dpa