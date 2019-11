Zwölfjähriger aus NRW will mit VRR-Ticket nach Nürnberg

Den Beamten erzählte der Zwölfjährige, seine Reise bereits am Vortag im Internet geplant zu haben. Für den Trip sei er am Montagmorgen zuerst mit einem Bus zu einem Regionalbahnhof gefahren, dort per Regionalzug nach Essen gereist und schließlich in den ICE nach Nürnberg umgestiegen. Sein Kumpel - ein ehemaliger Schulfreund - habe über seine Reise angeblich Bescheid gewusst, hieß es.

Keine Ahnung von dem Ausflug ihres Sohnes hatten hingegen die Eltern. Die Schule habe ihnen nicht Bescheid gegeben, dass ihr Sohn nicht angekommen war, sagte der Polizeisprecher. «Sie haben erst durch uns erfahren, dass ihr Kind in Würzburg ist.» Der Vater holte den Jungen mit dem Auto ab.