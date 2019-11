Großeinsatz in Swinger-Club: Polizei will Gäste befragen

Hattingen (dpa/lnw) - Nach einem Großeinsatz der Feuerwehr in einem Swinger-Club im Ennepe-Ruhr-Kreis will die Polizei alle Partygäste befragen. Das werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. In dem großen Swinger-Club in Hattingen waren am Samstagabend bei einer Party zwei Menschen kollabiert. Weitere Gäste klagten über Unwohlsein und mussten medizinisch behandelt werden.

Von dpa