Dienstag beginnt für viele Pendler mit Geduldsprobe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Viele Pendler in Nordrhein-Westfalen haben am Dienstagmorgen mehr Zeit einplanen müssen. Der WDR-Staumelder zeigte schon am frühen Morgen gleich mehrere Staus mit einer Länge von über 10 Kilometern an, vor allem rund um Köln mussten die Autofahrer viel Geduld mitbringen. Auf der A 4 von Olpe in Richtung Köln staute es sich auf mehr als 15 Kilometern. Wer dort unterwegs war, musste laut WDR-Staumelder mindestens 30 Minuten mehr einplanen.

Von dpa