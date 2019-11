Die Feuer brachen laut Polizei innerhalb von zwei Stunden in einem Umkreis von nur einem Kilometer aus. Zunächst brannte ein Wohnwagen im Kölner Stadtteil Weidenpesch, nur wenig später brach in einem Keller eines Mehrfamilienhauses im selben Stadtteil ein Feuer aus. Am frühen Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Brand in einer Laube in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Niehl gemeldet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Schadenshöhe stand am Dienstagmorgen noch nicht fest.