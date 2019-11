Inter-Trainer Conte fordert Strafen für Rassisten

Dortmund (dpa) - Inter Mailands Trainer Antonio Conte hat konsequentes Vorgehen gegen Rassisten in Fußball-Stadion gefordert. «Man muss gegen jede Art von Rassismus vorgehen und muss unbeugsam sein. Man sollte diese dummen Leute bestrafen. Wir sind im Jahr 2019, und es ist lächerlich, dass man immer noch darüber sprechen muss», sagte der Fußball-Lehrer einen Tag vor dem Champions-League-Spiel seiner Mannschaft am Dienstag bei Borussia Dortmund (21.00 Uhr/DAZN). Damit reagierte er auf die jüngsten Vorfälle in der Serie A. Im Heimspiel von Hellas Verona soll es bei Aktionen von Brescia-Stürmer Mario Balotelli wiederholt Affenlaute von den Rängen gegeben haben.

Von dpa