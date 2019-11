AKK fordert besseren Schutz für Kommunalpolitiker

Rheinbach (dpa/lnw) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) findet es nach eigenen Worten «vollkommen inakzeptabel, dass gegen irgendwen in dieser Republik, der sich im öffentlichen Bereich engagiert, Morddrohungen oder Beleidigungen ausgesprochen werden.» Das sagte sie am Montag bei einem Besuch der sogenannten «Cybertruppe» der Bundeswehr in Rheinbach.

Von dpa