Geduldsprobe für Autofahrer: 150 Kilometer Stau am Morgen

Düsseldorf (dpa/lnw) – Autofahrer in Nordrhein-Westfalen haben am Montagmorgen auf vielen Strecken mehr Zeit einplanen müssen. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen von Staus mit einer Gesamtlänge von 150 Kilometern im Bundesland. Besonders lange warteten Pendler demnach auf der Autobahn 40 in Richtung Essen zwischen Dortmund-Kley und Essen-Kray. Bei mehr als 15 Kilometern Stau und stockendem Verkehr gab es Verzögerungen von bis zu 45 Minuten. Auch auf der A57 in Richtung Köln zwischen Kreuz Moers und Kreuz Meerbusch staute es sich auf 15 Kilometern, auch hier verloren Autofahrer eine Dreiviertelstunde.

Von dpa