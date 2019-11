Flasche verletzt Kind: Tatverdächtiger spricht von Versehen

Kamen (dpa/lnw) - Nach den lebensgefährlichen Verletzungen eines Kleinkindes durch eine Glasflasche aus einem Partyzug spricht der mutmaßliche Verursacher von einem Versehen. Laut Polizei sagte der 31-Jährige, die Flasche habe im Zugabteil nahe am Fenster gestanden und sei hinaus geflogen, als er mit einem danebenliegenden Koffer hantierte, teilten die Ermittler am Montag mit. Die Whiskyflasche hatte am Freitag ein zweijähriges Kind am Kopf getroffen und schwer verletzt. Die Polizei schaltete einen Gutachter ein, um zu überprüfen, ob der vom Tatverdächtigen angegebene Ablauf stimmen kann. Der Deutsche aus Moers hatte sich auf der Rückfahrt nach erneuten Ermittlungen der Polizei in dem Zug als Verantwortlicher zu erkennen gegeben.

Von dpa