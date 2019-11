Schalke muss «längerfristig» auf Sané verzichten

Augsburg (dpa) - Der FC Schalke 04 muss in der Fußball-Bundesliga für längere Zeit ohne Abwehrspieler Salif Sané planen. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger verletzte sich am Sonntagabend beim 3:2 (1:1) der Köingsblauen im Auswärtsspiel beim FC Augsburg am linken Knie. Schalke-Coach David Wagner sprach nach dem Spiel von einer «schwerwiegenden» Blessur. Sané müsse wohl operiert werden.

Von dpa