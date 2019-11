Umfrage: Grüne vor SPD in der Wählergunst in NRW

Düsseldorf (dpa) - Zweieinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben die Grünen die SPD einer Umfrage zufolge in der Wählergunst überholt. Sie bleiben zwar klar hinter einer stabilen CDU, könnten aber rein rechnerisch in verschiedenen Konstellationen in eine neue Landesregierung eintreten oder sogar selbst in die Staatskanzlei einziehen, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins Westpol hervorgeht.