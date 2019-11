Essen und Rödinghausen verfolgen Pokalhelden des SC Verl

Düsseldorf (dpa/lnw) – Der frühere deutsche Fußballmeister Rot-Weiss Essen und der SV Rödinghausen haben in der Regionalliga West die Verfolgung von Spitzenreiter SC Verl aufgenommen. Mit dem deutlichen 4:1-Erfolg gegen Drittliga-Absteiger Sportfreunde Lotte konnte die Mannschaft von Trainer Christian Titz am 16. Spieltag den Rückstand zum ersten Tabellenplatz auf fünf Punkte reduzieren. «Wir haben das Spiel fast über die komplette Dauer kontrolliert. So wie wir heute agiert haben, so sehen Heimsiege aus», sagte RWE-Teamkapitän Marco Kehl-Gómez.

Von dpa