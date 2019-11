BVB gegen Wolfsburg mit Reus und Hummels

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund kann im Spiel am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg wieder auf die Führungsspieler Marco Reus und Mats Hummels zurückgreifen. Sowohl der Kapitän (muskuläre Probleme) als auch der Abwehrchef (Magen-Darm-Infekt), die beim 2:1 im DFB-Pokal drei Tage zuvor gegen Borussia Mönchengladbach gefehlt hatten, stehen in der Startelf des Tabellensechsten für die Partie gegen den in der Fußball-Bundesliga noch ungeschlagenen Vierten aus Wolfsburg. Dagegen verzichtet Trainer Lucien Favre auf Mittelfeldspieler Axel Witsel und Angreifer Jadon Sancho. Beide Profis sitzen auf der Auswechselbank.

Von dpa