Drei Spiele, kein Sieg: Schalke hofft in Augsburg auf Wende

Gelsenkirchen (dpa) - Nach dem Erfolg im DFB-Pokal will der FC Schalke 04 auch in der Fußball-Bundesliga wieder gewinnen. Nach drei sieglosen Liga-Spielen soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-17. FC Augsburg die Wende gelingen. «Wenn wir unser Spiel ans Optimum bringen, bin ich sehr zuversichtlich», sagte Schalke-Coach David Wagner am Freitag. Mut macht dem Coach auch, dass beim Pokal-Erfolg bei Arminia Bielefeld (3:2) die Stürmer wieder getroffen haben - allen voran Doppeltorschütze Benito Raman. Beide Treffer bereitete Sturmpartner Marc Uth vor.

Von dpa