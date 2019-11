Finals 2020 kurz vor Olympia an Rhein und Ruhr

Düsseldorf (dpa) - Nach der erfolgreichen Premiere in Berlin finden die Finals 2020 in der Metropolregion Rhein und Ruhr statt. Wie die Düsseldorfer Staatskanzlei am Freitagmorgen bekanntgab, wird das Multisportevent im Juni 2020 und damit rund einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele von Tokio in Aachen, Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen steigen. Das Land unterstützt das Event mit vier Millionen Euro, ARD und ZDF werden übertragen.

Von dpa