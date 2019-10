«Zombiewalk»-Demo zieht durch Essen

Essen (dpa/lnw) - An Halloween sind auch im Ruhrgebiet wieder einige Untote umhergegeistert: An einem als Demonstration angemeldeten «Zombiewalk» in Essen nahmen am Donnerstagabend rund 250 Menschen teil. Einige von ihnen waren als verstümmelte Leichen oder Horror-Clowns verkleidet, andere begnügten sich mit dem großflächigen Verteilen von Kunstblut auf weißen Hemden und dem Anbringen von Plastikverletzungen im Gesicht.

Von dpa