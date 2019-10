Feuer gelegt: Jugendlicher wegen Brandserie vor Gericht

Aachen (dpa) - Ein Jugendlicher, der unter anderem seine eigene Schule in der Eifel angezündet haben soll, steht seit Donnerstag in Aachen vor Gericht. Er muss sich nach Gerichtsangaben wegen Brandstiftung in sieben Fällen vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts verantworten, in einem Fall in Tateinheit mit versuchtem Mord. Die Verhandlung ist nicht öffentlich.

Von dpa