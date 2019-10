Missbrauchsfall: Verdächtiger ist 42-Jähriger

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Bei dem Tatverdächtigen im Fall des mutmaßlichen Kindesmissbrauchs in Bergisch Gladbach handelt es sich um einen 42 Jahre alten Deutschen. Das sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der Mann sitzt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei Bergisch Gladbach soll er in seiner Wohnung Kinder missbraucht, die Taten gefilmt und weiterverbreitet haben. Die Ermittler fanden tausende Bilder und Videos.

Von dpa