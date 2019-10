Lange Staus am Donnerstagmorgen in NRW

Auch auf der Gegenfahrbahn von Duisburg in Richtung Essen verzögerte sich die Fahrt bei stockendem Verkehr um etwa 20 Minuten. Auf der A57 von Nimwegen in Richtung Köln zwischen dem Kreuz Moers und Krefeld-Oppum kostete der Berufsverkehr die Pendler eine halbe Stunde Extrazeit. Auf der A59 von Dinslaken in Richtung Duisburg staute sich der Verkehr zwischen Duisburg Walsum und dem Kreuz Duisburg wegen Bauarbeiten auf sieben Kilometern Länge. Die Fahrt verzögerte sich um 20 Minuten. Der WDR-Staumelder berichtete am Morgen von Staus im Bundesland mit einer Gesamtlänge von 115 Kilometern.