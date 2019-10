Festnahme in Bergisch Gladbach wegen Missbrauchsverdachts

Der Verdächtige sei offensichtlich national und international in einem Netzwerk tätig gewesen. In der Folge habe es weitere Festnahmen am Niederrhein und im Raum Wiesbaden gegeben. Nähere Informationen gab es von der Polizei am Abend nicht.

Es gehe um sehr große Datenmengen, berichten die Zeitungen unter Berufung auf einen leitenden Ermittler. Das Material werde unter Hochdruck ausgewertet, um weitere Beteiligte möglichst schnell zu identifizieren. Die akute Gefahr weiterer Taten sei durch die Festnahme vom Dienstag vergangener Woche vorerst unterbunden, so der Ermittler laut dem Bericht.