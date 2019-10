Auto prallt gegen Baum und reißt auseinander: Insasse tot

Aldenhoven (dpa/lnw) - Bei einem tödlichen Unfall auf einer Bundesstraße in Aldenhoven im Kreis Düren ist ein Auto gegen einen Baum geprallt und in zwei Teile gerissen worden. Der Insasse starb, wie die Polizei am Mittwoch erklärte. Die Beamten machten zunächst keine Angaben, ob ein Mann oder eine Frau am Steuer saß. Das Auto habe am Mittwoch andere Fahrzeuge überholt und sei außer Kontrolle geraten, sagte eine Polizeisprecherin. Details zum Unfallhergang gab sie nicht an.

Von dpa