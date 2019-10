Uniper treibt Inbetriebnahme von Datteln IV voran

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission hatte empfohlen, «bereits gebaute, aber noch nicht im Betrieb befindliche Kraftwerke» nicht anzuschalten. Mit dem Eigentümer solle darüber eine Verhandlungslösung gefunden werden. Das zielte auf Datteln IV, das einzige derzeit in Bau befindliche Kohlekraftwerk in Deutschland.

Der aus dem Energieriesen Eon hervorgegangene Versorger Uniper wollte mit Datteln IV, wie der Kraftwerksblock in Anlehnung an seine kleineren Vorgänger genannt wird, eigentlich schon seit Jahren Geld verdienen. Baubeginn war 2007, angefahren werden sollte der Block mit einer Leistung von rund 1100 Megawatt schon 2011. Doch eine Serie von Versäumnissen und Pannen hat dafür gesorgt, dass an dem Meiler noch immer gearbeitet wird.