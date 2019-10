Gebühr und Parkverbote: Düsseldorf legt E-Scooter-Regeln vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Als eine der ersten Städte in Nordrhein-Westfalen hat Düsseldorf den Entwurf einer «Sondernutzungserlaubnis» für E-Scooter vorgelegt. In dem sechsseitigen Papier werden den Betreibern zahlreiche Vorgaben gemacht: Darunter Parkverbote in Parks, Fußgängerzonen und auf den Rheinbrücken sowie eine Zwölf-Stunden-Frist für die Reaktion bei Verstößen.

Von dpa