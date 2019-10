Aufnahmen in Umkleidekabine: Polizei beschlagnahmt Handy

Aachen (dpa/lnw) - Eine Frau hat in einem Aachener Schwimmbad in ihrer Umkleidekabine ein Handy entdeckt, mit dem sie offenbar heimlich gefilmt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sah die 39-Jährige das Handy am Dienstag unter der Trennwand zur Nachbarkabine. Mit einer Freundin hämmerte sie gegen die Tür der Kabine, bis ein Mann (36) öffnete - der alles bestritt. Er habe sich nur umgezogen. Die Polizei kam hinzu, beschlagnahmte das Mobiltelefon und erstattete Anzeige.

