35-Jähriger auf E-Bike von Lastwagen erfasst und gestorben

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein 35 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Gelsenkirchen von einem Lastwagen beim Rechtsabbiegen erfasst worden und gestorben. Der Radfahrer sei durch die Kollision am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung tödlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer und ein Zeuge seien vor Ort von Rettungskräften und Seelsorgern betreut worden. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Von dpa