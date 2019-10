Fortuna Düsseldorf und Toten Hosen mit gemeinsamen Trikot

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf und die Punk-Band Tote Hosen machen erneut gemeinsame Sache. Unter dem Motto «Alles aus Liebe» werden die Profis des Fußball-Bundesligisten im Heimspiel am 23. November gegen den FC Bayern mit einem zusammen gestalteten Sondertrikot auflaufen. «Fortuna und die Toten Hosen, das gehört zusammen wie Düsseldorf und Altbier. Dass die Mannschaft mit unserem Logo ausgerechnet gegen die Bayern antritt, da geht so etwas wie ein Kindheitstraum in Erfüllung», kommentierten die Toten Hosen.

Von dpa