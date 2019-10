Gericht: Düsseldorf muss Tour-de-France-Vertrag offenlegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Stadtverwaltung muss den bisher geheimen Vertrag zum Start der Tour de France 2017 («Grand Départ») in Düsseldorf offen legen. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden. Das entsprechende Urteil sei der Stadt am Dienstag zugestellt worden, teilte das Gericht mit. Ein Journalist hatte auf die Offenlegung geklagt. Er muss laut Urteil jetzt eine Kopie des Vertrages bekommen. Die Landeshauptstadt kann beim Oberverwaltungsgericht in Münster noch die Zulassung der Berufung beantragen.

Von dpa