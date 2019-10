Laschet zu Altmaier-Sturz: «Uns allen stockte der Atem»

Dortmund (dpa) - Nach dem Sturz von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beim Digitalgipfel in Dortmund hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) seinen Eindruck von dem Unfall geschildert und zugleich gute Besserung gewünscht. Laschet hatte am Dienstagmorgen unmittelbar vor Altmaier gesprochen und sah dessen Sturz beim Verlassen der Bühne aus direkter Nähe. «Uns allen stockte der Atem. Gut, dass sofort ein Arzt und Medizinprofessor bei ihm war. Peter Altmaier konnte allen Helfern noch danken, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Ich wünsche ihm von Herzen eine baldige Genesung», sagte Laschet am Rande des Digitalgipfels der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa