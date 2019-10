Einsatz in Arnsberg: Keine gefährlichen Stoffe festgestellt

Arnsberg (dpa/lnw) - Nach den gehäuft aufgetretenen Atemwegsreizungen im Gebäude der Arnsberger Staatsanwaltschaft hat die Feuerwehr keine gefährlichen Stoffe feststellen können. Das teilte die Polizei am späten Montagabend via Twitter mit. Der Einsatz sei beendet. Sieben Menschen klagten zuvor über Atemwegsreizungen und Husten. Sie seien ärztlich untersucht und entlassen worden, heiß es. Es werde nun ermittelt, was die Reizungen auslöste - und ob möglicherweise eine Straftat vorliegt. Etwa 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der sauerländischen Stadt vor Ort.

Von dpa