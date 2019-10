Mario Adorf erhält Herbert Strate-Preis 2019

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schauspieler Mario Adorf (89) erhält für seine Verdienste um das deutsche Kino und den deutschen Film den mit 20 000 Euro dotierten Herbert Strate-Preis. Den Filmen junger Filmemacher habe Adorf mit seiner Bekanntheit das Interesse eines großen Publikums gesichert, hieß es in der Begründung der Jury von Film- und Medienstiftung NRW und des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater (HDF Kino e.V.) am Montag. Durch seine Mitwirkung in vielen internationalen Spielfilmen sei er immer auch ein unübersehbarer Botschafter des deutschen Kinos. Die Verleihung findet am 5. November im Rahmen des Kinoprogrammpreises NRW in Köln statt.

Von dpa