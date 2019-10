Der in Duisburg geborene Zoologe sagte, vor allem die Jüngeren fragten sich heute mit immer größerem Nachdruck, wie man die Natur intakt halten könne. «Die Fridays for Future-Bewegung ist dafür ein gutes Beispiel. Zoos mit all ihrem Know-how bei Bildung, Forschung und Artenschutz spielen bei der Beantwortung dieser Fragen eine zunehmend wichtigere Rolle», sagte Pagel, der seit zwölf Jahren Direktor des Kölner Zoos ist.