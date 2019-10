Trainer prügeln sich bei Bambini-Fußballspiel: Spielabbruch

Solingen (dpa/lnw) - Wegen einer Schlägerei zwischen den beiden Trainern ist ein Freundschaftsspiel der Kindermannschaften des VfB Solingen und der SG Hackenberg am Samstag abgebrochen worden. Zunächst hätte sich der 42 Jahre alte VfB-Trainer ein Wortgefecht mit dem 50-jährigen Co-Trainer der Hackenberger geliefert, teilte die Polizei am Montag mit. «Danach kam es zu Szenen, die man normalerweise nicht bei einem Spiel von fünf und sechs Jahre alten Kindern erwartet», hieß es in der Mitteilung weiter.

Von dpa