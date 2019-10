Kühle Nächte in NRW erwartet: Auch Bodenfrost möglich

Essen (dpa/lnw) - Die Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit deutlich kühleren Temperaturen als zuletzt. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen kann es in den Nächten bereits Minusgrade und gebietsweise Bodenfrost geben. Tagsüber werden am Montag maximal 12 Grad, am Dienstag und Mittwoch maximal 11 Grad erreicht. Dazu bleibt es in der ersten Wochenhälfte meist trocken und leicht bewölkt.

Von dpa