Hengst Alson gewinnt Rennen in Paris mit 20 Längen Vorsprung

Paris (dpa) - Der zwei Jahre alte Galopper Alson aus dem Gestüt Schlenderhan hat am Sonntag in Paris-Longchamp eines der wichtigsten Zweijährigen-Rennen Europas gewonnen. In den mit 250 000 Euro dotierten «Criterium International» siegte der Hengst mit Star-Jockey Frankie Dettori mit 20 Längen Vorsprung gegen seinen einzigen Gegner: Armory wurde Zweiter. Zwei weitere Teilnehmer waren erst am Tag des Rennens zurückgezogen worden.

Von dpa