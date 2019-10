Essen (dpa/lnw) - Die Ursache für eine Oberleitungsstörung in Essen am Sonntag war laut Bahn vermutlich Vogelflug. «Das ist gar nicht so selten, dass es dadurch zu einem Kurzschluss kommt», sagte ein Bahnsprecher am Montag in Düsseldorf. Verhindern lasse sich das nicht.

Von dpa