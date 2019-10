Mann stößt Radfahrer vor Zug: Festnahme am Tatort

Krefeld (dpa/lnw) - Ein Mann hat in Krefeld nach ersten Erkenntnissen einen Radfahrer vor einen einfahrenden Zug ins Gleisbett gestoßen. Dieser konnte sich rechtzeitig retten und blieb unverletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. In der Nacht zum Samstag geriet der Angreifer auf einem Bahnsteig im Krefelder Hauptbahnhof mit seinem 37-Jährigen Opfer in Streit, das mit seinem Fahrrad auf einem Bahnsteig umherfuhr.

Von dpa