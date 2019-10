Rettung von Verletzten aus brennendem ICE in Tunnel geübt

Für den Probeeinsatz war auf der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln in der Nacht extra ein Teilstück gesperrt worden. Das Szenario: Ein ICE geriet in Brand und kam zum Stehen, innen drin entwickelte sich jede Menge Rauch. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte von fünf freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung mussten den Brand bekämpfen und gleichzeitig die verletzten Insassen - in diesem Fall schwere Übungspuppen - aus dem Tunnel retten. Einsatzleiter Engstenberg zeigte sich zufrieden mit den Abläufen, lediglich die Kommunikation zwischen den beteiligten Gruppen könne noch etwas weiter optimiert werden.