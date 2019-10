Stromausfall in Aachen: Fehler in Umspannwerk

Aachen (dpa/lnw) - Teile von Aachen sind am Freitagmittag ohne Strom gewesen. Ausgelöst habe den Stromausfall ein Fehler in einem Umspannwerk, teilte eine Sprecherin der Regionetz GmbH mit. Ab 12.30 Uhr sei der Strom weg gewesen. Ein großer Teil des betroffenen Gebietes im Aachener Süden wurde demnach nach einer Viertelstunde wieder versorgt. Um 13.40 Uhr sei der Strom wieder in alle Haushalte gekommen. Genauere Angaben zum Auslöser der Störung gab es zunächst nicht.