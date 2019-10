Einsatz von Duo Dost und Silva in Mönchengladbach offen

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss auch im Bundesliga-Topspiel bei Tabellenführer Borussia Mönchengladbach am Sonntag (18.00 Uhr) womöglich auf sein Sturm-Duo Bas Dost und André Silva verzichten. «Stand jetzt kann ich nicht sagen, ob es sich für sie ausgeht», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Freitag. «Ich muss diese Option noch offen lassen.» Dost (Adduktoren) und Silva (Achillessehne) hatten den Hessen bereits am Donnerstagabend beim 2:1-Sieg in der Europa League gegen Standard Lüttich gefehlt.

Von dpa