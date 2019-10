Nach Angaben des Jungen waren die Mädchen - 13 bis 15 Jahre alt - nach der Attacke weggelaufen, ein Auto hinter ihm habe durch den Sturz noch ausweichen müssen. Der 13-Jährige wurde bei dem Vorfall am Donnerstagabend so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei sucht jetzt unter anderem nach dem Autofahrer, der ausgewichen war, als Zeuge.