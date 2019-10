Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind derzeit über 400 Stellen für den Vollzugsdienst in Gefängnissen frei. Am Freitag (10 Uhr) stellt Justizminister Peter Biesenbach (CDU) in Düsseldorf eine Kampagne zur Nachwuchswerbung vor. Gesucht wird vor allem qualifiziertes Personal für den allgemeinen Vollzugsdienst, also Mitarbeiter, die Gefangene versorgen und betreuen.

Insgesamt sind nach Angaben des Ministeriums rund 9000 Beschäftigte im Justizvollzug des Landes beschäftigt, davon über 6000 in der Gefangenenbetreuung. Im Jahresdurchschnitt sitzen rund 16 000 Gefangene in einer der 36 Justizvollzugsanstalten in NRW.

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten fordert seit langem attraktivere Arbeitsbedingungen. Dazu gehöre auch der Abbau von Überbelegung in den Anstalten, die zahlreiche Probleme mit sich bringen.

Zu Jahresbeginn hatte Biesenbach bereits eine breit angelegte Werbekampagne für alle 27 Berufsbilder in der Justiz gestartet - von Richtern und Staatsanwälten bis zum Gefängniswärter. Mit insgesamt rund 40 000 Mitarbeitern in rund 270 Behörden ist die Justiz eine der größten Arbeitgeberinnen in NRW.