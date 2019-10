Plötzlich soll der 28-Jährige demnach einen Säbel gezückt und sein Gegenüber damit bedroht haben. In der Folge kam es zu einer Rangelei, wobei der Ältere durch den Säbel am Bein verletzt wurde. Der 28-Jährige flüchtete dann in seine Wohnung. Die Polizei nahm den Mann kurze Zeit später fest. Er kam zunächst in ein Krankenhaus und wurde dann in eine psychiatrische Klinik überstellt.