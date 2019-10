Werders Kohfeldt schwärmt von Leverkusener Kollege Bosz

Bremen (dpa) - Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat vor dem Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen eine sehr persönliche Eloge auf seinen nächsten Gegner gehalten. «Peter Bosz ist einer der von mir persönlich geschätztesten Kollegen in der Liga», sagte der 37-Jährige am Donnerstag über den Leverkusener Coach. «Bei einem meiner ersten Bundesliga-Spiele als Trainer haben wir mit 2:1 in Dortmund gewonnen. Für ihn war das damals eine sehr, sehr schwierige Situation. Es hat mich tief beeindruckt, dass er trotzdem ruhig blieb und eher fürsorglich gegenüber mir als jungem Kollegen war. Das zeigt eine Souveränität und eine Größe: Ich weiß nicht, ob ich das auch hätte.»

Von dpa