Streit im Wohnheim: Würgen und lebensgefährliche Stiche

Oberhausen (dpa/lnw) - Bei einem Streit in einem Wohnheim in Oberhausen ist am Mittwochabend ein 32-Jähriger durch Messerstiche in den Kopf lebensgefährlich verletzt worden. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann zuvor einen Mitbewohner (32) bei einem Streit gewürgt hatte, um ihn zu töten. Ein dritter Bewohner (29) des Wohnheims für alleinstehende Männer griff demnach zum Messer, um den Angreifer zu stoppen.

Von dpa