Jugendlicher stirbt nach Crash mit Auto: Frau fährt weiter

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Ein 17-Jähriger ist mit seinem Krad auf einer Landstraße in Bald Salzuflen (Kreis Lippe) auf ein Auto aufgefahren und gestorben. Die 75-Jährige am Steuer des Wagens sei nach dem Aufprall weitergefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. «Zeugen folgten der Frau und stoppten das stark beschädigte Fahrzeug in Höhe der Autobahnauffahrt zur A2.» Eventuell war sie betrunken, wie die Polizei erklärte.

Von dpa