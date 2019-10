Bonn (dpa/lnw) - Das Bonner Stadthaus ist am Donnerstag wegen eines Feuers evakuiert worden. Ein Aktenarchiv im Kellergeschoss des Hochhauses sei in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Rettungskräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Danach habe man aufgrund der Rauchentwicklung noch «umfangreiche Lüftungsmaßnahmen» vorgenommen, so der Sprecher. Die Brandursache müsse von der Polizei ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.

Eine automatische Brandmeldeanlage hatte die Feuerwehr alarmiert, die ersten Kräfte stellten dann vor Ort Rauch fest. Schon direkt beim Brandmeldealarm sei das Stadthaus evakuiert worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Das 72 Meter hohe Gebäude im Zentrum von Bonn ist Sitz der städtischen Verwaltung. Über den Brand hatte zunächst der Bonner «General-Anzeiger» berichtet.