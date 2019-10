A1 nach Unfall am Kamener Kreuz für Stunden gesperrt

Kamen (dpa/lnw) - Nach einem schwerem Verkehrsunfall am Kamener Kreuz ist die Autobahn 1 am Mittwoch für mehr als zwei Stunden gesperrt gewesen. Betroffen war die Fahrtrichtung Köln, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer eines Kleintransporters wurde schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war der 28-Jährige an einem Stauende einem Sattelzug aufgefahren. Der Kastenwagen prallte nahezu ungebremst auf den Anhänger des schweren Lasters.