Borussia Dortmund patzt: 0:2 bei Inter Mailand

Mailand (dpa) - Borussia Dortmund hat auf dem Weg in die K.o.-Runde der Fußball-Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Lucien Favre unterlag am Mittwochabend bei Inter Mailand nach schwacher Leistung mit 0:2 (0:1). Lautaro Martinez (22.) und Antonio Vandreva (89.) trafen für die Gastgeber. In der 83. Minute parierte BVB-Keeper Roman Bürki noch einen Foulelfmeter von Martinez.

Von dpa